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Пандемия COVID-19

Беглов предупредил о возможной вспышке коронавируса после митинга в Петербурге

Губернатор города отметил, что власти города будут внимательно следить за динамикой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Итогом участия людей в несанкционированной акции в Санкт-Петербурге может стать новая вспышка заболеваемости COVID-19, считает губернатор Петербурга Александр Беглов. Об этом он сказал во время радиообращения к горожанам на "Радио России".

"К сожалению, в субботу прошла несанкционированная акция. Это может привести к подъему заболеваемости из-за массового скопления людей. Известно, что многие люди переносят коронавирус бессимптомно, но приносят болезнь в семью, на работу, заражают окружающих. И то снижение заболеваемости, которое наши врачи достигли тяжелым, напряженным трудом, может обернуться новой вспышкой. Будем внимательно следить за динамикой", - сказал губернатор.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19
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