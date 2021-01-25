В Удмуртии не будут вводить ковид-паспорта

ИЖЕВСК, 25 января. /ТАСС/. Власти Удмуртии не будут вводить в республике так называемые ковид-паспорта для жителей, которые сделали прививку, сообщил в прямом эфире на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава региона Александр Бречалов.

"Никаких ковидных паспортов мы вводить не будем", - сказал Бречалов.

Он напомнил, что вакцинация является бесплатной и добровольной. Регион уже получил более 5,4 тыс. доз двухкомпонентной вакцины. На этой неделе ожидается поступление еще более 20 тыс. доз, а в феврале - еще 40 тыс. доз.

На данный момент в Удмуртии вакцинировались 4 495 человек, в листе ожидания находится 3,4 тыс. человек.

Всего на 25 января в Удмуртии зарегистрировано 24 763 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции, 20 913 человек выздоровели, 328 летальных случаев. Состояние заболевших: 2 817 в удовлетворительном состоянии, 572 средней степени тяжести, 133 в тяжелом состоянии.