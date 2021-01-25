Украина внесла Алену Апину и Юлию Глебову в черный список

КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Министерство культуры Украины сообщило о внесении российских певиц Алены Апиной и Юлии Глебовой (Беретты) в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности страны. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства.

"В Министерство культуры и информационной политики поступили письма Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданок РФ Юлии Глебовой и Алены Апиной. Соответствующими приказами Минкультуры российских артисток включили в перечень", - отметили в пресс-службе. Внесение артистов в так называемый черный список Минкульта означает запрет на показ концертов, передач, фильмов и сериалов по телевидению с их участием, а также запрет на въезд в страну.

При этом в министерстве не уточнили, из-за чего было принято такое решение.

Ранее украинские власти запретили въезд в страну более чем 150 деятелям российской культуры, среди которых, в частности, Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Александр Розенбаум, Василий Лановой, Валентин Гафт, Валентина Талызина, Наталья Варлей, Лев Лещенко, Зураб Церетели. Черный список деятелей культуры, которые "создают угрозу нацбезопасности", Украина впервые опубликовала в августе 2015 года. С тех пор он периодически пополняется.

Украина также запрещает въезд и рядовым гражданам РФ. По данным СБУ, в течение 2019 года пограничники не впустили в страну более 7 тыс. россиян. По состоянию на 22 декабря 2020 года, в перечне значились 157 человек. Как пояснили в СБУ, основанием для отказа на въезд выдавался на основании наличия запрета въезда в страну, превышения срока пребывания, а также информации о посещении неподконтрольных Киеву территорий.