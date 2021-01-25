Великобритания объявила о создании международной коалиции по адаптации к изменению климата

ЛОНДОН, 25 января. /ТАСС/. Правительство Великобритании в рамках мер по защите окружающей среды создает Коалицию по адаптации к изменению климата во всем мире. Об этом британский премьер-министр Борис Джонсон объявил в понедельник на Саммите по климатической адаптации, организованном Нидерландами в формате видеоконференции.

"Глядя на все более мощные штормы и циклоны в Бангладеш, повышающуюся температуру и разрушительные лесные пожары в Калифорнии и Австралии, повышение уровня мирового океана, которое грозит оставить тихоокеанские островные государства под водой, мы не можем отрицать тот факт, что изменение климата происходит на наших глазах, ведет к гибели людей и уничтожает экономику, - приводит слова главы правительства Соединенного Королевства его канцелярия.

"Это означает, что мы должны адаптироваться к климатическим изменениям. Нужно действовать на опережение, поскольку в таком случае происходящие перемены обойдутся нам не столь дорого: если мы будем сидеть сложа руки в 2021 году, то к 2030 году ежегодные расходы на адаптацию только в развивающихся странах достигнут целых $300 млрд", - сказал он.

В связи с этим, как отметил Джонсон, Лондон создает международную коалицию по адаптации к изменению климата, которая будет включать Бангладеш, Египет, Малави, Нидерланды, Сент-Люсию, а также ООН. "Это коалиция будет полагаться на экспертизу бизнес-сообщества, ученых и гражданского общества", - добавил британский премьер-министр.

Вопрос борьбы с последствиями глобального потепления является одной из приоритетных тем правительства Джонсона. В декабре прошлого года Великобритания была одним из председателей Саммита по амбициозным задачам в области изменения климата, в котором приняли участие 75 глав государств и правительств, руководителей компаний и общественных организаций. В ноябре нынешнего года королевство проведет 26-й Конференцию участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26).

Британское правительство стремится достичь амбициозной цели - добиться к 2050 году нулевого выброса парниковых газов антропогенного происхождения. Власти взяли курс на сокращение объема выброса парниковых газов в 2019 году, разработав программу под названием "Чистый ноль". Предполагается, что королевство поэтапно будет переходить на такие способы производства и ведения жизнедеятельности, при которых вредные выбросы в атмосферу будут неуклонно уменьшаться.