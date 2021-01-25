СЖР просит Колокольцева проверить факты задержания журналистов на акциях 23 января

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев обратился к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой лично проконтролировать ход проверок по фактам задержаний журналистов на несанкционированных протестных акциях 23 января.

"В субботу, 23 января 2021 года, в ходе освещения несанкционированных протестных акций, прошедших в большинстве регионов страны, сотрудниками полиции были задержаны журналисты, выполняющие свой профессиональный долг. Просим вас взять под личный контроль проведение проверок по факту задержания журналистов на предмет законности, а также по факту применения насилия и воспрепятствования осуществлению журналистской деятельности при освещении несанкционированных акций, прошедших 23.01.2021 года", - говорится в обращении главы СЖР, опубликованном на сайте организации в понедельник.

Соловьев отметил, что задержанные журналисты не принимали участия в митингах, а освещали вышеуказанные события, и в связи с их задержанием им не удалось выполнить редакционные задания.

"Имеется информация о том, что в отношении ряда журналистов зарегистрированных СМИ было применено физическое насилие сотрудниками полиции", - заявил он. Насилие, по его информации, было применено в отношении журналиста издания "Медуза" Кристины Сафоновой, корреспондента "Новой газеты" Елизаветы Кирпановой и ряда других журналистов. Кроме того, в Москве, по словам главы СЖР, "протестующими совершено нападение на корреспондента "Царьград ТВ", ему порвали куртку, облили краской и подвергли его избиению".