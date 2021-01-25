WSJ: число госпитализаций из-за COVID-19 в США снизилось до значений декабря

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Число пациентов, госпитализированных в США за сутки из-за заражения коронавирусом, снизилось до 110 тыс. Как в понедельник сообщила газета The Wall Street Journal , это минимальный показатель с середины декабря прошлого года.

Пиковые значения по числу госпитализированных пришлись на начало января, когда ежедневно в больницах оказывались более 130 тыс. человек, однако после 13 января цифры начали постепенно снижаться. Как отмечает издание, несмотря на положительную динамику по этому показателю, число пациентов, которым необходимо лечение в отделении реанимации, остается высоким - более 21 тыс.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, с начала эпидемии в США выявлено более 25,12 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 419,2 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.