Путин рекомендовал изменить правила возрастной маркировки литературы

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рекомендовал Государственной думе рассмотреть вопрос изменения правил возрастай маркировки произведений литературы и искусства. Перечень поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству, состоявшегося 27 октября 2020 года, опубликован в понедельник на сайте Кремля.

"Рекомендовать Государственной думе рассмотреть при участии правительства РФ вопрос о возможности уточнения механизмов законодательного регулирования доступа детей к информационной продукции, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, в том числе путем закрепления в законодательстве РФ критериев отнесения информационной продукции к информационной продукции названной категории", - говорится в перечне поручений президента.

27 октября в ходе заседания Совета по культуре и искусству глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская отметила, что нынешняя система возрастной маркировки (0+, 6+, 12+ и так далее) уже не первый год мешает театрам, библиотекам, музеям и книготорговле. Она привела ряд примеров: "Тихий Дон" имеет маркировку 18+, "Ромео и Джульетта" - 16+, Евангелие и Коран - 16+. Парламентарий подчеркнула, что "это не рекомендации, а императивы, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность". Депутат добавила, что на телевидении эта система тоже "давно превратилась в профанацию", когда "Приключения Буратино", "Аленький цветочек", "Крокодил Гена", "Малыш и Карлсон" имеют маркировку 16+.

Ямпольская предложила оставить в строгом виде только маркировку 18+, а остальные сделать рекомендательными.