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Пандемия COVID-19

Генсек ООН: мутация коронавируса и нехватка вакцин могут привести к большей смертности

Антониу Гутерриш призвал значительно увеличить производство вакцин во всем мире, а также обеспечить их всеобщую доступность

ООН, 25 января. /ТАСС/. Промедление с распространением вакцин может привести к большей смертности от вызываемого коронавирусом заболевания из-за мутаций инфекции. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в понедельник по видеосвязи на мероприятии высокого уровня "Давосская повестка дня".

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"Существует реальная угроза мутаций вируса в более заразные и смертоносные варианты, которые могут быть устойчивы к существующим вакцинам", - сказал он.

В связи с этим Гутерриш призвал "значительно увеличить производство вакцин во всем мире, а также обеспечить их всеобщую доступность". "Вакцины быстро появляются в странах с высоким уровнем дохода, в то время как беднейшим странам мира их не достается", - констатировал генсек.

"Если развитые страны думают, что они будут в безопасности пока вакцинируют только своих граждан, пренебрегая всем остальным миром, они ошибаются", - заключил он.

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Гутерриш, АнтониуПандемия COVID-19
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