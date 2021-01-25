В ВОЗ назвали сумму ущерба от отсутствия равного доступа к вакцинам от COVID-19

ЖЕНЕВА, 25 января. /ТАСС/. Отсутствие равного доступа к вакцинам от коронавируса в мире может привести к серьезным потерям для мировой экономики, превышающим $9 трлн. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Он сослался на исследование, проведенное по заказу Международной торговой палаты.

"Вакцинный национализм" может обойтись глобальной экономике в $9,2 трлн, и почти половину этих потерь - $4,5 трлн - могут понести наиболее богатые экономики", - сказал он.

Глава ВОЗ напомнил, что на финансирование доступа к средствам диагностики и лечения вызываемого коронавирусом заболевания в рамках международного партнерства ACT-Accelerator в 2021 году требуется $26 млрд. В случае получения полного финансирования на эти цели каждый вложенный в это партнерство доллар принесет $166, сказал Гебрейесус.

"Вакцинный национализм" может служить краткосрочным политическим интересам. Однако в среднесрочных и долгосрочных экономических интересах каждой страны - поддержать "вакцинное равенство", - констатировал он. Гендиректор напомнил, что богатые государства уже вовсю проводят сейчас вакцинацию от коронавируса, а наименее развитые страны в это время "смотрят и ждут". "Пока мы не победим пандемию повсеместно, мы не победим ее нигде", - заключил глава ВОЗ.

ВОЗ придает большое значение механизму COVAX, в котором участвуют 190 стран и экономик. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым в этой сфере так называемые финансируемые государства. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцины.

Международное партнерство, получившее название "Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19" (ACT-Accelerator), было официально запущено 24 апреля 2020 года ВОЗ, Евросоюзом, Францией и филантропами Биллом и Мелиндой Гейтс. Как пояснили в ВОЗ, эта инициатива представляет собой "глобальное партнерство и сотрудничество по ускорению разработки, производства и использования безопасных и эффективных технологий по предотвращению, диагностике и лечению [вызываемого коронавирусом заболевания" COVID-19". Эти технологии должны стать доступными "для всех, кто в них нуждается, во всем мире".