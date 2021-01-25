Более 514 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки

ЖЕНЕВА, 25 января. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 98,79 млн, увеличившись за сутки более чем на 514 тыс. Согласно опубликованным в понедельник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 11,4 тыс., превысив 2,12 млн.

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По состоянию на 19:30 мск 25 января в ВОЗ поступили сведения о 98 794 942 инфицированных и 2 124 193 умерших. Число заразившихся увеличилось на 514 098, умерших - на 11 434.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Почти 60% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Северную и Южную Америку (306 934), на втором месте - регион Европы (131 239), на третьем - Юго-Восточная Азия (27 349).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 24 775 208. Далее следуют Индия (10 667 736), Бразилия (8 816 254), Россия (3 738 690), Великобритания (3 647 467), Франция (3 003 694), Италия (2 466 813), Испания (2 456 675), Турция (2 429 605), Германия (2 141 665), Колумбия (2 002 969), Аргентина (1 862 192).