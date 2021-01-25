В ВОЗ не исключили, что COVID-19 станет системным заболеванием

"Всегда есть риск того, что то или иное заболевание станет эндемическим, системным, - отметил он. - Мы наблюдали такие примеры". "В истории человечества мы смогли победить только оспу, - обратил внимание специалист. - Но мы пока так и не смогли ликвидировать, например, полиомиелит и корь".

У коронавируса, по словам Райана, есть ряд характеристик, которые говорят о том, что ликвидировать его будет очень сложно. "В частности, коронавирус присутствует практически во всех странах мира, - заметил он. - Доступ к вакцине в настоящее время неоптимален, и такая ситуация сохранится в ближайшем будущем. Поэтому передача [инфекции] будет продолжаться. В этом году мы имеем возможность значительно сократить смертность и вернуться к нормальной жизни. Однако вирус продолжит предаваться достаточно долго, если мы не сможем обеспечить повсеместный охват [вакцинацией]". "Поэтому сейчас главное снизить потенциал [для распространения] этого вируса, чтоб он не разрушал экономики и не убивал людей", - подчеркнул эксперт.