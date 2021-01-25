В РПЦ поддержали предложение Совбеза усилить ограничение пропаганды суицида в сети

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Распространение в соцсетях понятных и привлекательных для молодежи альтернатив сетевым "группам смерти" должно поддерживаться обществом и государством, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в понедельник.

"Печальные последствия деятельности так называемых "групп смерти" известны, и хорошо, что этот вопрос привлек внимание Совбеза. Но только наказывать тех, кто в социальных медиа подталкивает людей к совершению самоубийств, - недостаточно. В социальных сетях должны быть понятные и привлекательные для молодежи альтернативы. Саморазвитие и образование, спорт и добровольчество, семейные ценности и карьера. И такие проекты должны иметь всестороннюю поддержку государства и общества", - написал он в своем канале в Telegram.

Так он прокомментировал предложение Совета безопасности России усилить меры по ограничению в СМИ и интернете "склонения несовершеннолетних к суицидальному и иным видам опасного для жизни и здоровья поведения", приведенное на сайте. Научный совет при Совбезе 20 января рассмотрел вопросы противодействия интернет-сообществам, побуждающим их участников к "жестким антиобщественным действиям, формирующие у подростков правовой нигилизм и пропагандирующие отказ от российских духовно-нравственных ценностей".