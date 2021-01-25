Студенты МГУ смогут попробовать безалкогольную медовуху в столовых вуза

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Студенты Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова, несмотря на дистанционный формат обучения, традиционно смогут попробовать безалкогольную медовуху, приготовленную по рецепту ректора Виктора Садовничего. Напиток будет подаваться в столовых университета.

"Будет возможность в уставном порядке в наших столовых попробовать медовуху и чай, кто желает", - сказал Садовничий в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".

Сам ректор МГУ попробовал напиток в честь Дня российского студенчества, но при заполняемости зала только на четверть.

"Скучаем по студентам, и университет скучает. Хочется, чтобы на первом этаже все зашумело", - добавил Садовничий.