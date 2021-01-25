Суд в Москве арестовал руководителя штаба Навального Ляскина на семь суток

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Зюзинский районный суд Москвы в понедельник отправил под арест на семь суток руководителя московского штаба Алексея Навального Николая Ляскина за повторное нарушение правил организации митинга. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал виновным Ляскина по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга") и назначил ему наказание в виде семи суток ареста", - сказал собеседник агентства.

Несогласованные акции в поддержку задержанного Алексея Навального прошли в Москве 23 января. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии.

Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Берлина. Химкинский суд Московской области оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.