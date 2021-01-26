Bild: кабмин ФРГ опасается, что вакцина AstraZeneca не подойдет гражданам старше 65

БЕРЛИН, 26 января. /ТАСС/. Правительство Германии считает, что европейский регулятор выдаст разрешение на использование вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca лишь среди граждан младше 65 лет. Об этом сообщил в понедельник таблоид Bild со ссылкой на источники.

Официальной информации пока не поступало.

Газета Handelsblatt, в свою очередь, со ссылкой на источники в правящей коалиции ФРГ указывает, что данная вакцина лишь в 8% случаев вызывает нужную реакцию организма у людей старше 65 лет. Издание делает из этого вывод, что прививочная стратегия федерального правительства может обернуться неудачей.

Вакцинация в разных странах ЕС началась в конце декабря - начале января, однако пока этот процесс тормозится в связи с проблемами американской компании Pfizer по выполнению в полном объеме поставок по заказам европейских государств. Брюссель заказал у нее 600 млн доз вакцины, которые должны быть поставлены до начала 2022 года. Помимо этого, Евросоюз законтрактовал еще 160 млн доз у американской компании Moderna. Пока в ЕС сертифицированы только эти два препарата, однако Еврокомиссия уже подписала контракты по предзаказу вакцин с четырьмя другими западными компаниями и ведет переговоры еще с двумя.

В ФРГ прививку от коронавируса получили 1,7 млн человек - 1,9% от общей численности населения.