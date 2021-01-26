Marvel выпустит серию комиксов с альтернативной версией истории "Мстителей"

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Компания Marvel Entertainment создает серию комиксов под названием Heroes Reborn ("Перерождение героев"), которая станет альтернативной историей развития событий вселенной "Мстителей". Об этом в понедельник сообщил журнал The Hollywood Reporter.

По его сведениям, в новом изложении Тони Старк никогда не становится "Железным человеком", "Капитан Америка" погиб во льдах, а территория Ваканды так и остается загадкой для остального мира. По сюжету новых комиксов, о существовании организации "Мстители" помнит лишь один из героев вселенной Marvel - охотник на вампиров Блэйд, однако не ясно, удастся ли ему изменить историю и вернуть к ее изначальному виду.

"Этот проект по-настоящему не дал погаснуть огню моей любви к комиксам в самом правильном смысле", - приводит издание слова писателя Джейсона Аарона, который добавил, что это, "возможно, самая дикая история, которую он когда-либо писал". Ожидается, что комиксы поступят в продажу в печатном и цифровом вариантах уже в мае этого года.

Вселенная супергероев "Мстители" была создана писателем Стэном Ли (1922-2018) и Джеком Кирби (1917-1994). Первый номер комиксов вышел в сентябре 1963 года. С 2008 года по мотивам комиксов вышло 23 фильма, выход следующей киноленты под названием "Черная вдова" (Black Widow) запланирован на май этого года.