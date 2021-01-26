Власти Дании потратят до $3 млрд на компенсации заводчикам уничтоженных норок

СТОКГОЛЬМ, 26 января. /ТАСС/. Фолькетинг (парламент Дании) достиг в понедельник согласия по вопросу выплат фермерам, занимавшихся разведением норок, которые были уничтожены в рамках борьбы с распространением коронавируса. Общий размер компенсаций составит 15,6-18,8 млрд крон ($2,55-3,07 млрд), сообщает агентство Ritzaus Bureau.

"Соглашение предусматривает справедливую и разумную компенсацию, чтобы заводчики норок могли двигаться дальше", - пояснил исполняющий обязанности министра финансов Мортен Бёдсков.

Заводчики норок получат компенсацию за забитых в 2020 году животных, мех которых не был продан, а также за упущенную прибыль. Пострадавшие в других смежных отраслях, например, производители корма, скорняки или аукционные дома, реализующие мех, также могут получить компенсацию, если более половины их оборота зависит от разведения норок в Дании.

Датское правительство приняло 4 ноября решение об уничтожении на зверофермах всех 17 млн норок из-за опасности заражения людей мутировавшим коронавирусом. В конце декабря был принят закон, запрещающий разведение норок в стране до 31 декабря 2021 года. Коронавирус быстро распространился на норковых фермах в Дании, особенно сильно пострадали хозяйства Северной Ютландии.

Дания являлась мировым лидером в области разведения норок. Они занимали третье место в датском животноводстве и ежегодно приносили около €500 млн дохода, или около 0,7% общего объема национального экспорта и 3,8% сельскохозяйственного экспорта. На 1 139 фермах насчитывалось почти 3 тыс. рабочих мест. Теперь ожидается, что отрасль прекратит практически существование.