В московских СИЗО разрешили свидания и ввели другие послабления противоэпидемических мер

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Руководство ФСИН разрешило заключенным столичных СИЗО кроткосрочные свидания в качестве послабления мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила журналистам член Общественной наблюдательной комиссии Москвы, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

"На прошлой неделе СПЧ отправил письма во ФСИН, в которых просил с учетом пандемии вакцинировать всех желающих заключенных. Просили помывку два раза в неделю, бесплатные витамины. И вот сегодня санитарный врач ФСИН подписал постановление, где есть про вакцинацию, и в целом режим ограничений будет ослаблен. Свидания разрешат! Краткосрочные, правда. Но помним, что они все, только если следователь дает добро", - рассказала она.

Ранее в пресс-службе управления ФСИН по Москве журналистам сообщили, что в связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции, а также согласно постановлению главного санитарного врача ФСИН России с 18 января 2021 года и до особого указания в подведомственных учреждениях УФСИН России по Москве продолжают действовать режимно-ограничительные меры.

Прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных осуществляется только в СИЗО-7, а прием арестованных, следующих транзитом через Москву, осуществляет СИЗО-12. Кроме того, приостановлен прием передач, кроме лекарственных средств и предметов медицинского назначения. "Также в этот период ограничен вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебные заседания и следственные действия. В связи с этим количество судебных заседаний, проводимых с использованием средств видео-конференц-связи, увеличено", - пояснили в УФСИН. Кроме того, приостановлены краткосрочные и длительные свидания с родственниками и иными лицами, ограничен вход на территорию СИЗО представителей органов исполнительной власти, общественных наблюдательных комиссий и иных лиц.

В то же время следователи, дознаватели и адвокаты смогут посещать подозреваемых, обвиняемых и осужденных в комнатах для краткосрочных свиданий (через стекло) при наличии средств индивидуальной защиты - масок, бахил и перчаток.