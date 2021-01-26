Минздрав после обращения Титова согласился смягчить правила работы стоматологий

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ согласилось смягчить правила, регламентирующие работу стоматологических клиник. Об этом говорится в письме замглавы ведомства Евгения Камкина в адрес бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова, которое имеется в распоряжении ТАСС.

В конце прошлого года Титов обращался к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой содействовать корректировке норм, которые, по его мнению, могли повлечь за собой массовое приостановление деятельности стоматологических медицинских организаций. Речь идет о приказах Минздрава России об утверждении правил проведения рентгенологических исследований, а также об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению со стоматологическими заболеваниями. Оба документа вступили в силу с 1 января 2021 года. В частности, по новым нормам в каждой стоматологической клинике, где нет отдельного рентгеновского кабинета, должны быть установлены радиовизиограф - рентгеновский аппарат для снимков полости рта, а также ортопантомограф - аппарата для панорамной съемки зубов.

В ответном письме Минздрава в адрес бизнес-омбудсмена говорится, что министерство разрабатывает изменения в соответствующие порядок и правила. "Проектом приказа о внесении изменений в порядок предусматривается для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях, необходимость оснащения дентальным рентгеновским аппаратом с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) только при отсутствии в структуре медицинской организации рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии", - отмечается в письме Минздрава. Стандарт оснащения кабинета также изменится: либо радиовизиограф, либо ортопантомограф.

Также Титов в своем обращении к Голиковой говорил, что клиники обязывают оформлять протокол на каждое рентгенологическое исследование врачом-рентгенологом в течение 24 часов. Вместе с тем, как указывал Титов, согласно профессиональному стандарту "Врач-стоматолог", интерпретация рентгенологического исследования входит в непосредственные функции врача-стоматолога.

Как отметили в Минздраве, проектом изменений разделяются понятия "интерпретация результатов рентгенологических исследований" и "анализ результатов рентгенологических исследований". Так, интерпретация будет оставлена за стоматологом, анализ - рентгенологом.

Конструктивный диалог

"Принятые меры безусловно помогут и без того пострадавшей отрасли, которой пришлось направить немало усилий на обеспечение безопасности персонала и пациентов в период пандемии. Поддержка будет особенно важна для небольших стоматологических клиник, которые оказались под угрозой массового закрытия из-за невозможности выполнить новые требования. Благодаря конструктивному диалогу, этой ситуации удалось избежать", - отметил общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере медицины Андрей Яновский, комментируя изменения регламентов.