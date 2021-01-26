Эксперт считает, что вакцинация от коронавируса не опасна для бессимптомных больных

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Вакцинация для бессимптомных носителей коронавируса не несет рисков. Такое мнение выразил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора академик РАН Арег Тотолян в интервью газете " Известия ", опубликованном во вторник.

"Если контакт с вирусом был, но никакой клинической картины при этом нет, то есть вирус не размножается в дыхательных путях, этой ситуации опасаться не нужно. В этом случае вакцина нанести вред не может", - сказал Тотолян.

Эксперт уточнил, что при наличии клинических проявлений болезни, таких как субфебрильная температура, потеря обоняния, признаки ОРЗ, необходимо перенести вакцинацию на более поздний срок. Тотолян также напомнил, что разрешение на вакцинацию должен давать врач, специалист по вакцинопрофилактике.

Академик добавил, что людям в возрасте 90 лет и старше стоит дождаться формирования коллективного иммунитета. "У нас страна большая, есть и люди в возрасте 130 лет, у большинства из которых есть хронические заболевания, и это является относительным противопоказанием для прививки. Некоторые заболевания относятся к абсолютным противопоказаниям к вакцинации - первичные иммунодефициты. У таких больных выключены из функционирования целые звенья иммунной системы. Им стоит дождаться ситуации, когда сформируется коллективный иммунитет, это вполне корректная тактика", - уточнил Тотолян.

18 января началась массовая вакцинация от коронавируса в регионах России. Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин - "Спутник V" или "Эпиваккорона".