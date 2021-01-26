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Пандемия COVID-19

Еврокомиссия берет под контроль экспорт всех вакцин против COVID-19, производимых в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 26 января. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) приняла решение взять под контроль продажу за рубеж производимых на территории сообщества вакцин от коронавируса, пока их компании-производители не обеспечат выполнение своих контрактных обязательств по поставкам в страны Евросоюза. Об этом говорится в распространенном в понедельник вечером заявлении ЕК.

"Отныне все компании, производящие вакцины от [вызываемого новым коронавирусом заболевания] COVID-19 в ЕС, будут обязаны заблаговременно предоставлять уведомления, когда они хотят поставлять вакцины в третьи страны (за пределы ЕС - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении.

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Пандемия COVID-19
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