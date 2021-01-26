Эксперт: у переболевших коронавирусом иммунитет ослаблен до двух месяцев

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Иммунитет после перенесенной коронавирусной инфекции ослаблен в течение полутора-двух месяцев. Об этом сообщил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора академик РАН Арег Тотолян в интервью газете " Известия ", опубликованном во вторник.

"Снижение иммунитета длится полтора-два месяца после перенесенного COVID-19 и носит обратимый характер. Клинически это проявляется как синдром астенизации", - сказал Тотолян.

Эксперт уточнил, что после перенесенного заболевания люди жалуются на повышенную утомляемость и сонливость. Кроме того, инфекция влияет на когнитивные функции и способность человека справляться с нагрузками. Тотолян также добавил, что были проведены исследования, которые выявили иммунологические маркеры таких последствий. Однако подробности он не сообщил, отметив, что данные готовятся к публикации в научной печати.

Тотолян отметил, что вырабатывающийся естественным путем иммунитет, как правило, более стойкий, чем поствакцинальный. При этом, по мнению академика, это правило не распространяется на коронавирусную инфекцию, так как не у всех переболевших вырабатываются нейтрализующие антитела. По его словам, антитела, образовавшиеся в организме после прививки российскими вакцинами "Спутник V" и "Эпиваккорона", лучше защищают, чем образованные в результате перенесенной в легкой форме инфекции.

18 января началась массовая вакцинация от коронавируса в регионах России. Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин - "Спутник V" или "Эпиваккорона".