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Пандемия COVID-19

Первый случай заражения "бразильским" штаммом коронавируса выявили в США

Он обнаружен у жителя Миннесоты, который недавно побывал в Бразилии

ТАСС, 26 января. Минздрав Миннесоты в понедельник выявил первый в Соединенных Штатах случай заражения одним из так называемых бразильских штаммов коронавируса.

"Министерство здравоохранения Миннесоты сегодня объявило, что его лаборатория обнаружила вариант коронавируса, известный как бразильский вариант P.1, в пробе жителя Миннесоты, который недавно побывал в Бразилии <...> Этот случай знаменует первое задокументированное выявление бразильского варианта P.1 в Соединенных Штатах", - говорится в заявлении медиков. Уточняется, что симптомы вызываемого инфекцией заболевания у пациента появились на первой неделе текущего месяца, а анализ он сдал 9 января.

Впервые о появлении новой мутации коронавируса в Бразилии стало известно в конце декабря прошлого года. Предполагается, что она могла возникнуть в штате Рио-де-Жанейро. Об обнаружении случаев заражения "бразильским" штаммом сообщили власти Великобритании, Германии, Италии, Южной Кореи и Японии.

По информации британских экспертов, существует два разных типа "бразильской" разновидности вируса (P.1 и P.2). Ни один из них до сегодняшнего дня не был выявлен в США.

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БразилияЯпонияСШАГерманияВеликобританияИталияРеспублика КореяПандемия COVID-19
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