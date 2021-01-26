Более 30 междугородних автобусных рейсов отменили в Приморье во время снегопада

ВЛАДИВОСТОК, 26 января. /ТАСС/. Автобусные междугородние рейсы отменяются в Приморском крае из-за начавшегося снегопада и гололедицы, сообщили ТАСС в диспетчерской автовокзала Владивостока во вторник.

"Большая часть отмененных рейсов на табло - именно по погодным условиям. Это как северные направления в Хабаровск и Терней, так и на юг. В Хасанском районе гололед, и рейсы в Славянку также отменяются, как по другим направлениям", - сообщил диспетчер.

По информации на сайте автовокзала, отменились уже 33 автобусных рейса.

Снегопад начался во вторник. По уточненному прогнозу Приморского гидрометцентра, осадки будут смешанными (дождь со снегом), есть риск налипания снега на провода и другие конструкции. Власти Владивостока разрешили родителями школьников не отправлять их на занятия.

В состояние повышенной готовности приведены все службы жизнеобеспечения города. В каждой из ресурсоснабжающих организаций сформированы бригады, которые в случае аварий на сетях оперативно займутся их восстановлением. К круглосуточному дежурству приступила дорожная служба.