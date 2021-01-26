В Приморском океанариуме родились восемь птенцов краснокнижных пингвинов Гумбольдта

ВЛАДИВОСТОК, 26 января. /ТАСС/. Птенцы редких пингвинов Гумбольдта, занесенных в международную Красную книгу, появились на свет в Приморском океанариуме, сообщила во вторник пресс-служба океанариума.

"В пингвиньей семье Приморского океанариума большое пополнение - у шести пар пингвинов Гумбольдта появились птенцы. Как правило, у пингвинов оплодотворенным бывает только одно яйцо, чтобы у пары появилось двое птенцов - это редкость. Приморскому океанариуму повезло дважды. Птенцы буквально растут не по дням, а по часам - при рождении пингвинята весят 70-80 граммов, за первый месяц жизни их вес увеличивается до двух килограммов", - говорится в сообщении.

Сейчас пингвины покрыты графитово-серым пухом, и эта окраска сохранится до трех-четырех месяцев. "До трех-четырех месяцев пингвинята живут в гнездах вместе со своими родителями. Когда пух сменит более плотное оперение, малыши начнут учиться плавать в большом бассейне вольера. После первой линьки птенцы станут самостоятельными и будут уже не малышами, требующими непрерывной заботы, а полноценной частью большой стаи", - уточняется в сообщении.

Первые шесть птенцов пингвинов Гумбольдта приехали в Приморский океанариум в 2018 году из питомника Nature Resource Network s. r. o. в Праге, поставляющего животных в крупнейшие зоопарки и океанариумы мира. Позже к ним присоединились еще восемь птенцов из Словакии.

Международная Красная книга относит пингвинов Гумбольдта к категории уязвимых видов. Их перемещение тщательно отслеживается, даже если птицы выведены в неволе. Пингвин Гумбольдта, или перуанский пингвин (Spheniscus humboldti), назван в честь немецкого ученого Александра Гумбольдта. Рост взрослой особи - до 70 см, вес - до 5 кг.