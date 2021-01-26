В удаленных селах Камчатки установят новые спортивные объекты

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 января. /ТАСС/. Шесть хоккейных коробок и два воркаут-комплекса установят в 2021 году в удаленных населенных пунктах Камчатки по госпрограмме, сообщила во вторник пресс-служба краевого правительства.

"Одним из ключевых мероприятий программы ["Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае"] является расширение возможностей для занятий физкультурой и спортом на территориях городских и сельских поселений. Так, в этом году будет установлено шесть хоккейных коробок: две хоккейные коробки будут размещены в селе Паратунка, по одной - в селах Каменское, Аянка, Средние Пахачи и поселке Палана", - приводятся в сообщении слова министра спорта края Константина Хмелевского.

Кроме того, два воркаут-комплекса приобрели для села Мильково, к монтажу приступят весной.

Всего в 2021 году в рамках госпрограммы муниципалитетам Камчатского края предоставлено около 10 млн рублей субсидий из краевого бюджета на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных секций.

На Камчатке доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2020 году, по предварительным подсчетам, превысила 38%. Это почти на 5% больше, чем годом ранее.