В Хакасии в 2021 году создадут туристический комплекс "Тропа предков"

ТАСС, 26 января. Туристический экскурсионный комплекс "Тропа предков" создадут в Ширинском районе Хакасии, одном из самых популярных мест отдыха в регионе, в 2021 году. Об этом ТАСС сообщили руководитель отдела развития туризма министерства экономического развития Хакасии Ольга Кузьмина.

"Важным проектом, который планируется к реализации уже в 2021 году, является проект создания туристско-экскурсионного комплекса "Тропа предков", который расположен на территории одного из самых популярных районов Хакасии в летнее время - Ширинском", - рассказала Кузьмина. Стоимость проекта пока не называется.

По ее словам, до декабря этого года планируется построить визит-центр, создать необходимые парковки и кемпинговую зону. Также будут обустроены туристические тропы, места отдыха и санитарные зоны. Все это позволит снизить стихийную антропогенную нагрузку. "В дальнейшем при развитии проекта будут предоставлены инвестиционные площадки предпринимателям для строительства дополнительной туристской инфраструктуры", - добавила Кузьмина.

Как уточнили в ведомстве, проект входит в состав перспективной туристической территории "Ширинские озера", включающей Туимский провал, озера Шира, Беле, Тус и Иткуль, которые являются местом массового отдыха не только жителей республики, но и туристов из соседнего Красноярского края.

Туимский провал - техногенный провал на месте закрытого в 1974 году подземного рудника, является местом для любителей экстремального отдыха. Озеро Шира и прилегающая к нему территория являются региональным курортом. Считается, что вода из озера хорошо подходит для лечения болезней органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата и других заболеваний. На берегу озера расположено несколько санаториев.