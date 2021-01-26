Суд в Хабаровске принял решения по делам 27 участников несанкционированной акции

ХАБАРОВСК, 26 января. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Хабаровска назначил административные штрафы и другие наказания 27 участникам несанкционированной акции 23 января, четверо из них арестованы. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Всего в суд после несанкционированной акции 23 января поступило 32 дела. Большинство - по ч. 6. 1 ст. 20.2. ("Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры"). Большинству назначены административные штрафы в 10 тыс. рублей, двум участникам акции - 15 тыс. рублей, одному - обязательные работы сроком 36 часов, четырем - административный арест на двое суток", - сказали в суде. При этом пять дел рассмотрели и вернули должностному лицу, составившему протокол, из-за недоставления фигурантов в суд.

Самый большой штраф назначили депутату Законодательной думы Хабаровского края Максиму Кукушкину, который был также задержан во время субботней акции. "Он признан виновным по ст. 20.2 КоАП ч.8 ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), повторное нарушение. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 150 тыс. рублей", - сказал представитель суда.

На своей странице в Instagram Кукушкин сообщал, что присутствовал на акции как внештатный корреспондент газеты "Набат". Он планирует обжаловать решение.

Несанкционированная акция прошла 23 января в центре Хабаровска, участие в ней, по данным городской администрации, приняли порядка 250 человек. До этого УМВД России по городу распространило предупреждение о том, что за участие в несанкционированных акциях предусмотрена ответственность.