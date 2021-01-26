Во Владивостоке началось строительство первой на Дальнем Востоке механизированной парковки

ВЛАДИВОСТОК, 26 января. /ТАСС/. Во Владивостоке началось строительство первой на Дальнем Востоке многоуровневой механизированной парковки. Планируется, что объект сдадут в эксплуатацию в сентябре, сообщила во вторник пресс-служба администрации города.

В пресс-службе горадминистрации ТАСС уточнили, что строительство объекта ведется на средства единой субсидии на развитие центров экономического роста Дальнего Востока.

"Строительство многоуровневой механизированной парковки на 96 машиномест началось во Владивостоке на ул. Верхнепортовой, 6, в районе железнодорожного вокзала. По контракту сдача парковки в эксплуатацию планируется уже в сентябре этого года. Стоимость объекта на ул. Верхнепортовой - 424 млн рублей. Основная часть средств выделена из федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Это первый подобный объект на Дальнем Востоке. Присутствие хозяина машины, а также персонала парковки внутри объекта исключено, со всем справляется автоматика, управление осуществляется с мониторов. Парковка занимает в среднем от полутора до трех минут, так же как и выдача автомобиля. Схема подразумевает, что водитель, заехав в парковочный бокс, покинет салон машины, после чего робот заберет автомобиль и поднимет его в свободную ячейку.

"В перспективе может быть разработано мобильное приложение, в котором можно будет заранее определить, есть ли на парковке свободные места, отправить машину в ячейку и получить ее, оплатив услуги", - добавили в пресс-службе.

Автоматизированная парковка станет частью единого парковочного пространства, создаваемого во Владивостоке.