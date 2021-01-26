В Хабаровском крае сохранили льготные перелеты для жителей северных районов

ХАБАРОВСК, 26 января. /ТАСС/. Власти Хабаровского края продлили программу льготных перелетов для жителей северных районов на 2021 год. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Учитывая положительный опыт в данном направлении, врио губернатора Михаил Дегтярев поручил продолжить реализацию проекта в 2021 году. При этом тарифы по перевозкам пассажиров сохранены на уровне прошлого года: 4 500 рублей для взрослых и 3 000 рублей для детей от 2 до 12 лет", - говорится в сообщении.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства края заключило договоры с авиакомпаниями АО "Авиакомпания Аврора" и КГУП "Хабаровские авиалинии" по продаже билетов по льготным ценам. Только в первом полугодии на организацию авиаперелетов для жителей Охотского, Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского, Ульчского, Николаевского районов и района имени Полины Осипенко будет направлено 81,1 млн рублей. У этих территорий нет альтернативного сообщения с краевой столицей.

"Востребованность перевозок по данным направлениям доказывает увеличение охвата пассажиров, пользующихся скидкой по краевой программе. В прошлом году в рамках программы было перевезено более 27 тыс. пассажиров. На реализацию программы из краевого бюджета авиакомпаниям была выделена субсидия в размере 149,5 млн рублей", - приводятся в сообщении слова начальника управления организации перевозок министерства Владимира Березовского.

Как сообщил Березовский журналистам, билеты без дополнительных сборов можно приобрести в авиакассах "Хабаровских авиалиний", в том числе на рейсы, которые выполняет авиакомпания "Аврора". Сейчас региональные власти ведут переговоры с организациями, которые осуществляют онлайн-продажу билетов. "Необходимо решить техническую проблему о подтверждении в режиме онлайн факта проживания либо регистрации на территории районов", - сказал он.

Для того, чтобы воспользоваться льготным проездом необходимо лично предъявить документы, подтверждающие факт постоянного проживания - не менее 12 месяцев - на территории района-участника программы. За год жители северных территорий могут воспользоваться правом льготного перелета четыре раза.