AstraZeneca опровергла сообщения о низкой эффективности вакцины у пожилых людей

ТАСС, 26 января. Британско-шведская компания AstraZeneca опровергла в понедельник сообщения о низкой эффективности ее вакцины у пожилых людей, назвав такие данные "совершенно неправильными". Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на письменный ответ производителя на публикации германских СМИ.

Ранее газета Handelsblatt, ссылаясь на источники в правящей коалиции ФРГ, информировала, что препарат лишь в 8% случаев вызывает нужную реакцию организма у лиц старше 65 лет. Таблоид Bild, в свою очередь, сообщил о том, что, по мнению правительства Германии, европейский регулятор выдаст разрешение на использование вакцины AstraZeneca только среди граждан младше 65 лет.

В своем ответе компания указывает, что британский Совместный комитет по вакцинации и иммунизации поддержал получение ее вакцины пожилыми людьми. Кроме того, анализ крови пожилых участников клинических испытаний выявил сильный иммунный ответ на вакцину.

Великобритания одобрила использование препарата, разработанного AstraZeneca и Оксфордским университетом, 30 декабря 2020 года. Ожидается, что вакцина будет сертифицирована в ЕС к началу февраля.

22 января AstraZeneca, не дожидаясь сертификации, уведомила Еврокомиссию, что не сможет выполнить свои обязательства по контракту с Евросоюзом в первом квартале 2021 года, и заявила о сокращении поставок вакцины на 60%.