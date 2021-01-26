В одном из старейших в России заповедников Приморья оборудуют новую экотропу

ВЛАДИВОСТОК, 26 января. /ТАСС/. Новая экологическая тропа появится в 2021 году в одном из старейших в России заповедников "Кедровая падь" на юге Приморского края, сообщил ТАСС руководитель Объединенной дирекции государственного природного биосферного заповедника "Кедровая падь" и нацпарка "Земля леопарда" Виктор Бардюк.

"В 2020 году ФГБУ "Земля леопарда" совместно с правительством Приморского края и партнерами разработало проект туристско-рекреационного кластера "Земля леопарда", призванный сделать ранее отдельные природные территории юго-западного Приморья объединенным центром развитого и комфортного экологического туризма. В заповеднике "Кедровая падь" будет обустроена новая кольцевая экологическая тропа "Заповедные портреты". Ее гости познакомятся с историей старейшего заповедника ДФО, с яркими судьбами выдающихся людей, сыгравших определяющую роль в истории заповедника", - сказал собеседник агентства.

Экотропа в "Кедровой пади" должна появиться в 2021 году, уточнили ТАСС в пресс-службе заповедника.

Проект предусматривает комплексное развитие территорий, где находятся нацпарк "Земля леопарда", заповедник "Кедровая падь", Дальневосточный морской заповедник, природный парк Хасанский и лечебно-оздоровительная местность "Ясное". Руководство учреждения займется обустройством популярных природных и историко-культурных объектов, намерено добиться снижения антропогенной нагрузки за счет перераспределения туристических потоков и совершенствования либо создания инфраструктуры.

"Кедровая падь" - это государственный природный заповедник, имеющий статус биосферного. Он был организован в 1916 году и является одним из старейших в России. Здесь произрастают более 900 видов высших растений, в том числе восемь видов клена, пять видов берез, а некоторые растения встречаются только в заповеднике и его окрестностях. В Красную книгу занесены 64 вида растений заповедника.

Заповедник долгое время являлся единственной особо охраняемой территорией в стране, на которой постоянно обитала редчайшая кошка планеты - дальневосточный леопард. Сейчас их численность достигает не мене 97 взрослых особей и они расселились по территории национального парка "Земля леопарда".