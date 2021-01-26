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Пандемия COVID-19

Эксперт: выпадение волос отмечается у 20% переболевших коронавирусом пациентов

Как сообщил ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко, у 50-70% пациентов исчезает обоняние и вкусовосприятие

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Около 20% пациентов, переболевших новой коронавирусной инфекцией, отмечают выпадение волос как одно из последствий перенесенного заболевания. Об этом ТАСС сообщил ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко.

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Ранее в пресс-службе вуза сообщали, что Сеченовский университет принимает участие в масштабном международном исследовании по изучению долговременных последствий COVID-19, организованном международным консорциумом по тяжелым острым респираторным и новым инфекционным заболеваниям (International Severe Acute Respiratory and emerging Infection Consortium, ISARIC). В рамках российской части исследования проводится опрос пациентов, которые были госпитализированы в больницы Сеченовского университета.

"Из <...> неожиданных последствий можно выделить выпадение волос - это происходит у 20% людей. Остальные последствия закономерны: утомляемость, нарушение сна, тревога, одышка", - рассказал Глыбочко.

Он также отметил, что при заболевании COVID-19 у 50-70% пациентов исчезает обоняние и вкусовосприятие, однако у подавляющего большинства все приходит в норму.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 738 690 случаев заражения, выздоровели 3 150 763 человека, умерли 69 918. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия COVID-19
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