Облачная погода, гололедица и до двух градусов тепла ожидаются в Москве 26 января

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Облачная погода, небольшие осадки, местами гололедица и до плюс двух градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит ноль-плюс два градуса. В ночь на среду она может опуститься до минус одного градуса.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться от минус двух до плюс трех градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус три градуса.