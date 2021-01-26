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СМИ: Гонконг в 2020 году впервые столкнулся с убылью населения

В настоящее время численность населения специального административного района Китая составляет 7,5 млн жителей

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 26 января. /ТАСС/. Гонконг в минувшем году столкнулся с естественной убылью населения - впервые с начала учета этой статистики с 1960-х годов. Об этом сообщила во вторник газета South China Morning Post, ссылаясь на данные еще не опубликованного правительственного доклада о демографической ситуации.

По этим данным, за год в специальном административном районе Китая родились 43 100 детей (спад на 18,5%) и было зарегистрировано 49 800 смертей. Таким образом, естественная убыль населения составила 6 700 человек. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы этот разрыв продолжит увеличиваться.

В настоящее время численность населения Гонконга составляет 7,5 млн жителей. Ранее прогнозировалось, что этот показатель достигнет пика в 2041 году, составив 8,1 млн человек.

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