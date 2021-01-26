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В Чите за два дня выпало в 4,5 раза больше месячной нормы снега

В городе выпало 9 мм осадков

ЧИТА, 26 января. /ТАСС/. Высота снежного покрова в Чите составила 9 см. В городе 24-25 января выпало в 4,5 раза больше месячной нормы осадков, сообщили ТАСС во вторник в Читинском гидрометцентре.

"За 24-25 января в Чите выпало 9 мм осадков, месячная норма составляет 2 мм", - сказали в гидрометцентре.

Из-за сильного снегопада в понедельник работу в Чите приостанавливал международный аэропорт, задержаны шесть рейсов. Кроме того, на дорогах города осложнилось движение. 

В ближайшие сутки существенных осадков в городе не ожидается, температура воздуха днем составит 17-19 градусов мороза.

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