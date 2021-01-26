Почти 50% опрошенных россиян назвали поиск вакансии самым сложным в трудоустройстве

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Почти половина россиян (48%) назвали поиск подходящей вакансии самым сложным в трудоустройстве. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру" , которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Почти половина жителей России (48%) считают, что самое сложное в поиске работы - найти подходящую вакансию (множественный выбор). Еще 40% опрошенных отметили, что для них трудно ждать ответа на отклик от потенциального работодателя. 36% респондентов указали, что самое сложное в поиске работы - собеседование, а для 27% участников исследования сложно даются собеседования со службой безопасности и проверки на полиграфе", - говорится в исследовании.

Отмечается, что четверть опрошенных испытывают трудности с составлением резюме, 18% - с выполнением тестового задания, а 10% - с подготовкой сопроводительного письма.

По данным исследования, при поиске подходящей вакансии большинство опрошенных (70%) ожидаемо обращают большое внимание на зарплатное предложение работодателя, 56% респондентов внимательнее всего изучают требования и условия работодателей. При этом 43% участников исследования указали, что перед откликов тщательно изучают отзывы от сотрудников компании, а для 40% опрошенных важна репутация компании.

Кроме того, 35% соискателей интересует наличие соцпакета у потенциального работодателя, 28% - расположение места работы, а 24% - командировки. Еще 13% респондентов отметили, что изучают бренд потенциального работодателя и новости о нем в СМИ и на телевидении, а 7% опрошенных обращают внимание на то, в каком стиле описана вакансия, 4% - на наличие дресс-кода, а 2% - на наличие аккаунтов компании в социальных сетях.

Исследование сервиса "Работа.ру" проводилось в январе текущего года во всех округах РФ. В нем приняли участие свыше 3,5 тыс. человек старше 18 лет.