Ректор ВШЭ: цифровые образовательные сервисы постепенно заменят часть традиционных занятий

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Традиционные занятия постепенно будут заменены цифровыми образовательными сервисами, считает ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

"Мы видим быстрый рост цифровых образовательных сервисов, как отдельных продуктов, постепенное замещение ими части традиционных занятий", - сказал Кузьминов, перечисляя наблюдаемые сегодня глобальные изменения. По его словам, такие цифровые сервисы заменяют ту часть занятий, которую "преподаватель воспринимает без увлечения, которая его не заводит, не увлекает".

"Речь идет о рутинных действиях преподавателя (факультета), которые тем не менее важны для студента. Часто именно они закрепляют знания и умения, обеспечивают обратную связь студента с университетом. Главная претензия студента - это именно отсутствие обратной связи, оценки его ежедневных усилий. Многих это демотивирует, они перестают концентрироваться на занятиях. Цифра помогает эту проблему решить или значительно смягчить, по крайней мере", - пояснил Кузьминов.

Он отметил, что значительная часть образовательных ресурсов будет предоставляться вне вузов, а расширение образовательного предложения приведет к тому, что неэффективные учебные курсы начнут вымываться из университетской практики.