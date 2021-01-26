Ректор ВШЭ считает, что отказаться от ЕГЭ можно будет через 15 лет

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Отказаться от Единого государственного экзамена (ЕГЭ) можно будет через 15 лет, считает ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов. Такое мнение он выразил в интервью ТАСС.

По мнению Кузьминова, ЕГЭ может заменить портфолио школьника, которое будет создано на основе блокчейн-технологии. "Эта технология уже существует. Вопрос в том, что на нее должен возникнуть общественный спрос. Думаю, к концу этого десятилетия мы увидим первые независимые оценки знания и фирмы, которые занимаются этим конкретно. Лет через 15 мы сможем вполне уверенно говорить о замене ЕГЭ объемным измерением достижений и потенциала личности каждого человека", - заявил ректор НИУ ВШЭ.

По его словам, такое портфолио нельзя будет фальсифицировать и сделать искусственно.

"Блокчейн даст реальную возможность, начиная с класса шестого собирать портфолио: здесь ты в олимпиаде по химии участвовал, здесь был волонтером, здесь победил в спортивных соревнованиях", - отметил Кузьминов.