Почти 20% выпускников считают, что дистант хорошо повлияет на результаты ЕГЭ

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Большинство одиннадцатиклассников (43%) считают, что пандемия и дистанционное обучение никак не отразятся на результатах экзаменов, а 18% уверены, что дистант даже окажет положительное влияние на итоговый балл за ЕГЭ, следует из находящихся в распоряжении ТАСС результатов опроса, проведенного образовательным центром Maximum Education.

В то же время 39% выпускников думают, что влияние дистанта на итоговый балл может быть негативным. При этом большая часть опрошенных школьников (63%) ожидают получить в этом году от 80 до 100 баллов в среднем за предмет. От 60 до 80 баллов за предмет ожидают получить 31% школьников, 40-60 баллов за предмет - 4%, менее 40 баллов за предмет - 2%. Свой уровень подготовки к экзаменам на текущий момент одиннадцатиклассники оценили на 3,2 из 5 баллов.

Согласно данным исследования, 62% одиннадцатиклассников собираются сдавать профильную математику. Также в пятерку самых популярных предметов вошли обществознание (45%), иностранный язык (26%), биология (20%) и физика (19%). Наименее популярным предметом по выбору стала география - ее собираются сдавать лишь 2% выпускников.

Более половины опрошенных школьников (53%) ожидают, что экзамены в этом году пройдут в установленные даты, при этом 45% считают, что их перенесут, а 2% полагают, что ЕГЭ в этом году отменят.

Исследование проводилось с 15 января по 22 января среди одиннадцатиклассников во всех регионах России. В опросе приняли участие более 1100 человек.