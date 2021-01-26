На Юге России к концу недели прогнозируют похолодание и дождь со снегом

ТАСС, 26 января. Теплая погода, установившаяся на Юге России в последние дни, к концу недели вновь сменится похолоданием, в отдельных регионах пройдут дожди с мокрым снегом, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Во вторник через регионы Юга России пройдет теплый атмосферный фронт. Однако к концу недели Черноморский циклон вновь принесет похолодание, температура воздуха будет ниже нормы на 3-4 градуса. В регионах местами пройдут осадки - дождь с мокрым снегом, на дорогах образуется гололедица", - сказал он.

В Симферополе во вторник и среду погода будет близка к весенней: около 15-17 градусов тепла. В четверг в связи с прохождением холодного фронта ожидаются дожди, температура воздуха понизится до 3-5 градусов, в ночь на субботу - до нуля градусов. В воскресенье воздух вновь прогреется до 15 градусов.

В Ростове-на-Дону во вторник и среду в дневные часы прогнозируют до 5-7 градусов тепла, ночью - до 2 градусов тепла. В четверг и пятницу при прохождении холодного фронта в ночные часы температура воздуха понизится до 1-3 градусов мороза, в дневные часы - до 2-4 градусов выше ноля. Осадки образуют на дорогах гололедицу.

В Астрахани и Волгограде по ночам прогнозируют заморозки до 3-5 градусов без существенных осадков, в дневные часы - около нуля градусов. К концу недели столбики термометров будут подниматься в дневные часы до 5 градусов тепла. В Элисте ожидается аналогичная погода, но к концу недели возможен небольшой мокрый снег.

В Краснодаре во вторник и среду - до 15-17 градусов, в четверг похолодает в дневные часы до 5-7 градусов выше ноля, по ночам столбики термометров будут держаться на отметке около нуля. И только в воскресенье температура начнет повышаться до 12-15 градусов. В Майкопе в четверг температура воздуха с 15-17 в дневные часы понизится до 7-10 градусов, по ночам прогнозируют "плюсовые" температуры. В четверг, пятницу и субботу местами пройдет дождь с мокрым снегом, в горах - снег.