ВШЭ наняла свыше 100 ведущих мировых ученых в качестве "удаленных профессоров"

Как отметил ректор ВШЭ, у вузов появилось очень много возможностей на фоне пандемии, их нужно использовать.

"Уже с этого года почти 12% учебных курсов преподается на все четыре кампуса Вышки, часть их читают команды ученых из нескольких городов. Мы впервые наняли больше ста ведущих мировых ученых в качестве "удаленных профессоров": они ведут занятия, руководят научными семинарами, к ним можно записаться на консультацию - все это, не покидая своего базового университета", - сказал ректор.

По его мнению, пандемия и вынужденная изоляция сами по себе ничего нового не создали ни в отношении содержания, ни в отношении методов и форм, но они заставили студентов, преподавателей и ученых освоить новые технологии. "Мы видим огромное расширение возможностей: выбора для студентов, круга общения для ученых, "своей" аудитории и успеха для преподавателя. Это можно сопоставить разве что с изобретением книгопечатания", - отметил Кузьминов.