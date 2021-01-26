Роскачество обнаружило в пряностях кишечную палочку и плесень

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Роскачество провело проверку пряностей и обнаружило в них кишечную палочку и плесень. Об этом говорится в сообщении организации.

Роскачество исследовало девять видов пряностей (лавровый лист, красный острый перец, паприка, куркума, корица, кунжут, тмин, чеснок и гвоздика) 15 торговых марок (всего - 38 товаров) из России, Польши, Австрии и Хорватии на наличие патогенных микроорганизмов, плесеней, кишечной палочки и пестицидов. Как сообщили эксперты, вся продукция изготовлена по собственным нормативным документам либо без указания документов.

"Эксперты выявили нарушения по микробиологическим показателям. В красном молотом остром перце "Просто!" - превышение по количеству бактерий (КМАФАнМ)", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в организации, превышение по количеству бактерий может быть связано с неправильным хранением готовой продукции, в частности несоблюдением температурного режима и влажности окружающей среды. Кроме того, это может быть обусловлено и несоблюдением правил, действующих на предприятии на стадии упаковки готовой продукции, то есть изначально влажность продукта не была доведена до нормативного значения (продукт недосушили).

В куркуме "Едим дома" и паприке Vegeta эксперты обнаружили превышение по количеству плесени. В организации пояснили, что избыточное содержание влаги в пряности и/или избыточная влажность в складских помещениях, а также теплые условия во время хранения пряности благоприятствуют развитию грибков и заражению ими. В результате образуется большое количество волокон плесени и/или спор, что приводит к ухудшению окраски, текстуры, аромата, запаха и вкуса продукта.

Кроме того, в пряностях одной и той же торговой марки встречались несколько нарушений. В паприке "Индана" обнаружены бактерии группы кишечной палочки и превышение по количеству по плесени, в куркуме той же торговой марки - превышение по количеству бактерий КМАФАнМ. В красном молотом остром перце Cykoria S.A. обнаружены превышения по количеству бактерий, а также по плесени, а в лавровом листе той же марки - превышение по плесени. При этом превышений по содержанию радионуклидов, а также тяжелых металлов (кадмия, свинца и мышьяка) в пряностях всех торговых марок не обнаружено.

О наличии пестицидов

В исследованной продукции нет запрещенных в России пестицидов. Однако эксперты Роскачества проверили пряности не только на наличие запрещенных в РФ пестицидов, но также и на пестициды, которые нормируются в Евросоюзе, но не регламентированы российским законодательством. В результате в 18 товарах из 38 выявлены следовые количества групп пестицидов: гербициды (для уничтожения сорняков), фунгициды (для борьбы с грибковыми болезнями растений), инсектициды/ акарициды (для уничтожения вредных насекомых) и регулятор роста. По количеству пестицидов больше всего их оказалось в остром красном молотом перце торговых марок "Галео", "Просто!", Cykoria S.A. и Kamis - обнаружены следовые количества (не превышающие норм, установленных в Евросоюзе) 62 пестицидов. Как пояснили в организации, обнаруженные следовые количества не могут нанести вред здоровью человека.

Среди торговых марок и пряностей, в которых пестициды (даже в следовых количествах) не обнаружены эксперты назвали "Волшебное дерево" (кунжут, чеснок сушеный), "Галео" (корица молотая, чеснок гранулированный), "Индана" (кунжут, куркума молотая), "Националь" (кунжут), Cykoria S.A. (тмин, корица молотая, кунжут), Globus (чеснок сушеный), KAMIS (лавровый лист, куркума молотая, чеснок гранулированный, корица молотая, гвоздика), Kotanyi (гвоздика, чеснок измельченный, тмин, куркума молотая).

Чтобы выяснить, действительно ли в упаковке с пряностью заявленный продукт, эксперты проверяли его с помощью биомаркеров. Результаты исследования по биомаркерам показали, что при производстве 5 видов пряностей 7 торговых марок могло использоваться сырье низкого качества: паприка "Индана", "Мастер Док", Kotanyi, Vegeta, корица молотая Cykoria S.A. и Haas, гвоздика целая "Индана", Cykoria S.A, чеснок гранулированный "Галео", семена тмина Cykoria S.A. Остальные пряности успешно прошли проверку на биомаркеры.

В результате исследования выяснилось, что в продукции восьми торговых марок (16 видов пряностей) эксперты не выявили нарушений по микробиологии и не обнаружили следовые количества пестицидов. Кроме того, пряности данных марок успешно прошли исследование по биомаркерам. В числе этих пряностей "Волшебное дерево" (кунжут, чеснок сушеный), "Галео" (корица молотая), "Индана" (кунжут), "Националь" (кунжут), Cykoria S.A. (кунжут), Globus (чеснок сушеный молотый), Kamis (лавровый лист, куркума молотая, чеснок гранулированный, корица молотая, гвоздика), Kotanyi (гвоздика, чеснок измельченный, тмин, куркума молотая).