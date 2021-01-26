Омбудсмены получили 45 обращений из пяти регионов в связи с акциями протеста

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Региональные омбудсмены получили 45 обращений из пяти субъектов РФ в связи с несанкционированными акциями протеста, которые прошли 23 января, в Москве таких обращений поступило 19, в Санкт-Петербурге - около 20. Об этом сообщила во вторник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"В связи с прошедшими 23 января несанкционированными акциями протеста в городах России региональным уполномоченным поступило 45 обращений из 5 субъектов. В частности, в Москве поступило 19 обращений, в Санкт-Петербурге - около 20, в том числе коллективных", - написала она на своей странице в Instagram. Кроме того, уточнила омбудсмен, уполномоченный по правам человека в Свердловской области "получил пять обращений, одно из них касается прав несовершеннолетнего, а также одно обращение о проведении госпитализации и одну жалобу в связи с задержанием представителя СМИ".