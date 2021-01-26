На Красной Поляне восстановили работу канатной дороги после сбоя

СОЧИ, 26 января. /ТАСС/. Работу канатной дороги одного из горнолыжных курортов Красной Поляны в Сочи, в результате остановки которой накануне было эвакуировано 170 человек, восстановили. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе горно-туристического центра "Газпром".

Накануне спасатели эвакуировали людей с канатной дороги из-за технического сбоя. Причиной остановки канатной дороги стало несрабатывание аварийного тормоза.

"Работа канатки G восстановлена, но трассы пока закрыты", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в настоящее время необходимо провести дополнительные регламентные работы и тестовую эксплуатацию.