ВОЗ призывает страны переключаться с двусторонних сделок на равное распределение вакцин

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Странам нужно сфокусироваться на равных поставках вакцин от коронавируса, а не на двусторонних сделках. Об этом заявила ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

"Сейчас первые вакцины начинают развертываться, и надежда на равный доступ для стран оказывается под серьезным риском, - сказала она. - ВОЗ призывает страны и производителей уделять приоритетное внимание поставкам через международный механизм COVAX, а не двусторонним сделкам".

Тот факт, что приоритет отдавался двусторонним сделкам привел к накоплению запасов вакцины и ее хаотичному распространению. Именно механизм COVAX призван избежать этой ситуации, подчеркнула Вуйнович.

По ее словам, задержки с предоставлением производителями данных в ВОЗ также являются препятствием для обеспечения своевременных и справедливых поставок вакцин на глобальном уровне. "Чрезвычайный комитет по COVID-19 настоятельно рекомендовал производителям вакцин оперативно предоставлять ВОЗ данные о безопасности и эффективности [своей продукции] для внесения в список для использования в чрезвычайных ситуациях", - указала она.

Как обратила внимание представитель ВОЗ, кампании вакцинации уже стартовали в 50 странах, и, несмотря на проблемы, механизм COVAX имеет сильные позиции для начала глобальной вакцинации. Поставки вакцины посредством этого механизма могут начаться в феврале 2020 года. "Через COVAX было заключены договоренности на 2 миллиарда доз среди шести продуктов и пяти производителей вакцин. Ответ на эту пандемию должен быть коллективным", - подчеркнула Вуйнович.

Социальные ограничения

Вуйнович заявила, что соблюдение социальных и медицинских мер борьбы с коронавирусом необходимо, пока все не будут защищены при помощи вакцинации.

Она подчеркнула, что сама по себе вакцинация не является панацеей, способной полностью остановить пандемию, но она "снизит бремя болезней и спасет множество жизней". "Для всеобщего охвата вакцинацией потребуется время, всестороннее планирование, а также признание и спрос со стороны общества. Пока все не будут защищены с помощью вакцинации, мы должны придерживаться всех известных медицинских и социальных мер, установленных в каждой стране для борьбы с инфекцией", - отметила Вуйнович.

Так, официальный представитель ВОЗ указала, что в большинстве стран стартовал только начальный этап вакцинации, которая нацелена на приоритетные группы населения. "Процедура официальной отчетности в ВОЗ и система для отслеживания прогресса в вакцинации по странам находятся в стадии разработки", - добавила она.

"Страны продолжают укреплять свои меры общественного здравоохранения и социальные меры в ответ на местную эпидемическую ситуацию и снижать риск завоза различных штаммов", - заключила Вуйнович, обратив внимание на то, что ситуация с ростом заражений по странам Европейского региона ВОЗ разнится.

18 января началась массовая вакцинация от коронавируса в регионах России. Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин - "Спутник V" или "Эпиваккорона".