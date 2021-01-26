Россияне пока не смогут свободно въезжать в Финляндию

ХЕЛЬСИНКИ, 26 января. /ТАСС/. Россияне не смогут свободно приехать в Финляндию, несмотря на то, что Россия сняла ограничения на въезд для финнов. Об этом сообщила во вторник ТАСС представитель финского МВД Эриикка Койстинен.

"Границы [в настоящий момент] не открываются для третьих стран, таких как Россия. Граждане РФ не смогут свободно приезжать в Финляндию", - сказала она.

Ограничения для туристических поездок, по решению финского правительства, продлятся как минимум до 25 февраля.

В понедельник в пресс-службе российского кабмина сообщили, что Россия снимает ограничения на въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара, авиасообщение с которыми возобновится с 27 января. Отмечается, что гражданам указанных государств и обладателям вида на жительство разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска, а россияне в свою очередь "также могут улететь в любую из этих стран".

В конце января полеты между Финляндией и Россией возобновят российская авиакомпания "Аэрофлот" и финская авиакомпания Finnair.

Ограничения на финской границе

С 19 марта по 13 мая Финляндия закрывала границы, чтобы помешать распространению коронавируса. С 19 сентября страна разрешила въезд без необходимости самоизоляции из государств, где число случаев заражения не превышает 25 на 100 тыс. жителей в последние две недели.

В настоящее время въезд в Финляндию из РФ разрешен для членов семьи гражданина страны (мужа, жены, родителей несовершеннолетних детей), а также при возникновении неотложных семейных обстоятельств: рождения ребенка, серьезной болезни близкого родственника, собственной свадьбы. Кроме того, с 1 октября въезд разрешен владельцам недвижимости на финской территории, если объект требует неотложного ремонта.