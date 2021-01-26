МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Ежегодный книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет в Москве в июне. Об этом сообщил во вторник председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, выступая на заседании оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ.

"Знаю, что вы, уважаемый Максут Игоревич [Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ], уже обратились к руководителю администрации президента Антону Эдуардовичу Вайно с просьбой подготовить поручение главы государства о проведении в июне книжного фестиваля "Красная площадь", - сказал он.

Нарышкин напомнил, что фестиваль проходит с 2015 года и является не только долгожданным событием для всех, кто любит и ценит книгу, но и успешно зарекомендовавшим себя инструментом поддержки издательской отрасли. "Надеюсь, что в текущем, 2021 году обстоятельства проведения фестиваля окажутся более благоприятными, чем это было в прошлом году. Гостей на Красной площади будет больше, и нам удастся представить там лучшие книжные новинки", - добавил председатель РИО.

Ежегодный книжный фестиваль "Красная площадь" прошел у стен Кремля в начале июня прошлого года. Участие в литературном празднике приняли более 200 российских издательств. Согласно действовавшим тогда ограничениям, знакомиться с новинками литературы могли не более 6 тысяч человек в день по специальным приглашениям.

Фестиваль "Красная площадь" был организован Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям и Российским книжным союзом при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Москвы. Он стал самым камерным за свою историю и проходил в течение трех дней - с 6 по 8 июня - с 12:00 до 22:00.