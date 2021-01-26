Мурашко призвал уделять особое внимание пациентам с хроническими неинфекционными болезнями

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Пациентам с хроническими неинфекционными заболеваниями в период пандемии следует уделять особое внимание при оказании медицинской помощи, сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Особое внимание при оказании медицинской помощи в период распространения новой коронавирусной инфекции необходимо уделять пациентам с хроническими неинфекционными заболеваниями. Перенесенная коронавирусная инфекция часто провоцирует декомпенсацию основного заболевания, что может вызывать резкое ухудшение состояния пациента. Чтобы этого не допустить, регионам важно обеспечивать преемственность лечения: пациенты, переболевшие COVID-19, после выписки должны переходить на активное амбулаторное наблюдение", - сказал он на селекторном совещании с регионами.

Министр также отметил, что пациенты с сахарным диабетом, хронической сердечной недостаточностью, перенесшие хирургические вмешательства на сердце и сосудах, имеющие болезни почек, должны в обязательном порядке быть охвачены диспансерным наблюдением.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 738 690 случаев заражения, выздоровели 3 150 763 человека, умерли 69 918. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.