Международный центр урегулирования коммерческих споров открылся на Хайнане

САНЬЯ, 26 января. /ТАСС/. Первый Международный форум по урегулированию коммерческих споров состоялся в хайнаньском городе Санья. Как сообщила газета "Хайнань жибао", в его рамках на этом курорте был официально учрежден Международный центр медиации.

Как отмечает издание, в своей работе он будет руководствоваться положениями принятой в 2018 году Конвенции ООН о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации (также известна как Сингапурская конвенция о медиации). Одной из главных задач центра станет оказание посреднических услуг для урегулирования коммерческих споров и конфликтов между предприятиями и бизнесменами, причем как из Китая, так и из зарубежных стран. Учреждение такой структуры позволит диверсифицировать действующие в деловом сообществе региона каналы урегулирования споров, что оптимизирует бизнес-среду Хайнаня.

"Центр посредством правил медиации и общепринятых международных норм в этой сфере будет на практике применять передовой опыт для того, чтобы создать справедливые, беспристрастные, независимые, высокоэффективные и быстрые механизмы по урегулированию международных коммерческих споров. Это будет содействовать повышению возможностей создаваемой на Хайнане зоны свободной торговли и порта в сфере урегулирования споров, а также сделает набор таких механизмов более эффективным и гибким, а международные коммерческие связи в этом регионе более стабильными", - заявил представитель центра.

В июне 2020 года правительство Китая опубликовало программу развития свободного торгового порта в провинции. Согласно этому документу, Хайнань будет превращен в специальную таможенную зону. Власти страны рассчитывает в целом завершить создание свободного порта на территории провинции к 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году свободный порт и его модель обретут более зрелые формы. К этому времени на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.